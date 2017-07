Kylie Jenner aangeklaagd om lipbijten Redactie 26-07-2017 07:19 print

Een Britse kunstenares klaagt Kylie Jenner aan vanwege de promovideo voor haar realityshow Life Of Kylie. Daarin zit een beeld van Kylies lippen dat volgens de artiest te veel lijkt op een iconisch kunststuk van haar hand.

Sarah Pope schrijft in rechtbankpapieren die ze dinsdag indiende in Californië dat Temptation Neon één van haar populairste werken is. Het beeld, waarop een mond te zien is waarbij op de onderlip gebeten wordt, zou al jaren bovenaan in Google verschijnen als mensen zoeken op 'neon lippen' en de stijl van de kunstenares belichamen.

Kylie wordt er in de papieren van beschuldigd haar merk op te bouwen ten koste van de reputatie van Pope. Daarbij haalt de kunstenares aan dat de realityster al eerder in de problemen kwam met copyright: vorige maand kwamen Kylie en haar zus Kendall in opspraak toen ze beelden van Tupac Shakur en Notorious B.I.G. verwerkten in afbeeldingen op T-shirts uit hun kledinglijn. Na klachten van de families van de rappers haalden ze het shirt uit de handel.

In de documenten worden ook zender E! en moederbedrijf NBC aangeklaagd. Volgens een bron van TMZ ligt de verantwoordelijkheid van de promo bij een ingehuurd bedrijf, en was Kylie zelf niet betrokken bij de productie van het filmpje.



Kylie Jenner aangeklaagd om lipbijten (Foto: BuzzE)