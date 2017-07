Roger Waters heeft opnieuw uitgehaald naar Thom Yorke, de frontman van Radiohead. Het zint Waters niets dat de Britse band komende week optreedt in Israël. Volgens de oprichter van Pink Floyd heeft Radiohead lak aan de boycot die de Boycott, Divestment and Sanctions Movement heeft afgekondigd.

Waters deed zijn uitspraken in een Facebook Live-uitzending van de BDS Movement. Yorke heeft volgens Waters helemaal geen idee van wat er zich tussen Israël en de Palestijnen afspeelt. De frontman van Radiohead voelt zich aangevallen door de voortdurende stroom van aantijgingen door de club van Waters en dat vindt Waters vreemd. "Je hoeft niet beledigd te zijn", zei tegen Yorke. "Want als je wist wat er echt speelde, zou je wel met de BDS Movement hebben gesproken." Waters heeft verschillende malen contact gezocht met Yorke, maar die ging niet in op uitnodigingen voor een gesprek.

Waters herhaalde nog maar eens het standpunt van de beweging waar hij prominent lid van is. De BDS Movement vindt dat artiesten niet in Israël moeten optreden. "En als jullie klaar zijn met je tripje door Israël, hoop ik dat je mij een brief wilt schrijven", besluit Waters zijn boodschap aan Yorke. "Ik hoop dat je daarin vertelt hoeveel goed werk je hebt verricht en welke veranderingen er zijn gekomen door jouw gesprekken met muzikanten."

Radiohead speelt op 19 juli in Tel Aviv.



Roger Waters haalt uit naar Radiohead (Foto: BuzzE)