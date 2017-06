WTF verandert van naam

De internationale taekwondobond WTF heeft na 44 jaar zoals lang werd verwacht zijn naam veranderd. Volgens de bond is de naam in de huidige tijd niet helemaal meer gepast, omdat mensen het toch vooral associëren met 'what the fuck'.

Al lang werd gesproken over het wijzigen van de naam en vorig jaar leek de kogel al zo goed als door de kerk. Er moest nog gewacht worden op de algemene vergadering en die vond deze week plaats in het Zuid-Koreaanse Muju, waar zaterdag het WK begonnen is. Dat toernooi is ook het eerste toernooi waarop de WTF door het leven zal gaan als World Taekwondo.

"Het is een competitieve wereld en daarin moeten we ons altijd blijven ontwikkelen", aldus president Choue Chung-won. "Dit digitale tijdperk heeft ervoor gezorgd dat vooral jongeren onze naam zagen als iets wat niks met ons te maken heeft, dus wilden we het veranderen."