Concert Timberlake: Formule 1 verplaatst kwalificatie Peterselieman 23-06-2017 00:26

De Formule 1 heeft onder druk van aandeelhouder Liberty Media het tijdschema voor de Grand Prix van de Verenigde Staten gewijzigd. De reden hiervoor is een concert dat zanger Justin Timberlake op 21 oktober in Austin geeft.

Normaal gesproken is het schema op zaterdagen zo dat de derde vrije training van 11.00 tot 12.00 uur lokale tijd verreden wordt. Daarna begint twee uur later de kwalficatie. Voor Austin is echter bedacht dat de kwalificatie om 16.00 uur lokale tijd (23.00 uur in Nederland, red.) zal gaan beginnen.

De bedoeling van de verschuiving is dat het concert op de kwalificatie aansluit, waardoor Formule 1-fans voor het concert van Timberlake zullen blijven, terwijl fans van de zanger ook de kwalificatie gaan kijken.

De teams zijn niet te spreken over de aanpassing, omdat ze nu op de zaterdag twee uur later klaar zijn, zonder dat er iets tegenover staat. Normaal gesproken zijn de monteurs op de zaterdagavond vrij, omdat de auto's dan in het parc ferme staan.

Ook wordt gevreesd dat teams van de tijd tussen de derde vrije training en kwalficatie gebruik maken om uit voorzorg onderdelen te wisselen, terwijl ze dat normaal niet gedaan zouden hebben. Daarnaast kan de verschuiving van de tijden een presedent scheppen om dit in de toekomst vaker te doen, waardoor ook op deze manier de werkdruk stijgt.