Hoge kerbstone in Monaco zorgt voor commotie Peterselieman 24-05-2017 20:51 print

Voor het grandprixweekend in Monaco heeft het circuit bij de coureurs voor de nodige commotie gezorgd. Bij het uitkomen van het zwembad is een enorme kerbstone neergelegd om te voorkomen dat de rijders de chicane daar af gaan steken. Een aantal van hen vreest dat er ongevallen gaan gebeuren.

Max Verstappen crashte vorig jaar in de kwalificatie op deze plek. "Ik zag het tijdens mijn wandeling over de baan, ja. Die kerbstone is redelijk hoog, daar moeten we vanaf blijven. Het oogt riskant. Of het aangepast moet worden? Dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen." Nodig is het volgens de Nederlander niet. "Die vangrails heb ik uitgetest, daar wil je niet zijn. Door zo'n kerb kan je ophanging afbreken. Dan kan je helemaal niets en ga je aardig hard de muur in."

Romain Grosjean vindt de aanpassing ronduit gevaarlijk. "Ik heb geen idee waarom ze dit gedaan hebben. Het ziet eruit als een schans, het verraste me nogal. Het zal zeker ter sprake komen bij de rijdersbriefing na de eerste vrije trainingen, dan kan er daarna mogelijk iets worden aangepast."