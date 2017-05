Button verwacht veel van updates McLaren Peterselieman 24-05-2017 01:02 print

Jenson Button maakt dit weekend in Monaco eenmalig zijn rentree in de Formule 1. De Brit vervangt dan bij het team McLaren coureur Fernando Alonso die zijn opwachting maakt in de Indy 500. Updates moeten hem verzekeren van een goed resultaat in het Prinsdom, zo liet hij aan Autosport weten.

Een eerste pakket aan updates zorgde ervoor dat Alonso tijdens de vorige race in Spanje zich op plek zeven kwalificeerde. Voor Monaco worden nog meer nieuwe onderdelen verwacht, waardoor Button er alle vertrouwen in heeft dat hij in Monaco goed voor de dag kan komen.

Button: "Het is goed om te zien dat Alonso zich in Barcelona zo goed kwalificeerde. P7 is een stap voorwaarts. Hij heeft een geweldige ronde gereden en laten zien dat het team veel progressie heeft geboekt. Ik weet niet hoeveel, maar er is veel neerwaartse druk bij gekomen en voor Monaco komt er nog meer. Als Fonzy in Barcelona al naar plek zeven rijdt dan zit er voor Monaco nog meer in het vat."

De Brit had in Bahrein kunnen testen met de 2017 McLaren, maar koos in plaats daarvan voor veel tijd in de simulator. "Toen ik daar in stapte voelde de auto eerst helemaal niet goed aan, dat was nog voor de updates. Toen hebben we wat veranderingen doorgevoerd en paste de bolide veel beter bij mijn rijstijl en met de updates erbij voelde het helemaal fantastisch."

Toch ging het in de simulator niet helemaal goed bij Button. "Ik reed tweemaal het water van de haven in en hopelijk gebeurt dit niet in het echt. Na bocht 1 (Sainte Dévote) ga je omhoog en ik kukelde van de heuvel af en rolde maar om en om. Dat heb ik in de simulator nog niet eerder meegemaakt, maar ik rolde. Gelukkig is de impact niet zo groot als in het echt, maar je krijgt nog steeds wat G-krachten te verwerken."