CL: Barcelona verder na bizarre ontknoping

Barcelona dreigde voor het eerst in tien jaar de kwartfinale van de Champions League te missen. In plaats daarvan schreef de ploeg historie.

Barcelona had in de return van de achtste finales van de Champions League maar één taak: zoveel mogelijk scoren. En het liefst meer dan vier keer, terwijl PSG dan geen tegengoal zou mogen maken. Het ging de goede kant op, maar liep na rust toch even anders.

De Spaanse grootmacht kwam een heel eind met drie treffers. De club putte kracht uit de vroege voorsprong, die tot stand kwam via een kopbal van Luis Suarez. En Layvin Kurzawa maakte de spanning voor beide fanschares ondraaglijk met een eigen goal.

Toen Lionel Messi vanaf de strafschopstip de 3-0 maakte, leek het zo klaar als een klontje: Barça zou die gewenste vier goals bereiken, waarmee de wedstrijd zou worden verlengd. De club kreeg door de vijfde man een penalty toegewezen die Messi vastberaden binnenschoot.

Edinson Cavani leek aan alle hoop van de Barça-fans een einde te maken. De Uruguayaan volleerde prachtig de 3-1 achter doelman Marc-André Ter Stegen. En daarmee was de hoop van Barcelona om de kwartfinales te bereiken vervlogen.

Toen Neymar drie minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de 4-1 maakte, was er voor PSG nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Maar toen Messi met opnieuw een penalty ook nog eens de 5-1 maakte, was alles weer mogelijk.

In de slotminuut mikte Sergi Roberto van dichtbij de beslissende goal binnen. Daarmee is Barça de eerste club die in de Champions League een 4-0 achterstand goedmaakte in de knock-outfase.