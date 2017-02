Turkse komedie blijkt Nederlandse bioscoophit Redactie 19-02-2017 21:27 print

De Turkse komedie Recep Ivedik 5 is een grote hit in de Nederlandse bioscopen. De film, die donderdag zonder grote campagne of recensies in de theaters is gelanceerd, is na Hollywood-blockbusters John Wick 2 en Fifty Shades Darker de best bezochte bioscoopfilm op dit moment.

In grote theaters in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag als Arena, De Kuip en Spuimarkt waren alle voorstellingen sinds donderdag uitverkocht, laat een woordvoerder van bioscoopexploitant Pathe weten. Bij Pathe draait de film in twaalf theaters en trok tot en met zaterdag 15.500 bezoekers. In die twaalf theaters trok Fifty Shades Darker in diezelfde periode met twee keer zoveel voorstellingen 19.600 bezoekers. Pathe gaat komende week extra zalen en extra voorstellingen inzetten om aan de grote vraag naar kaarten voor Recep Ivedik 5 te kunnen voldoen.

In het vijfde deel in de reeks komische films van de Turkse komiek Sahan Gökbakar gaat het stuntelige hoofdpersonage op bezoek bij de familie van de net overleden chauffeur Ismet. Zijn weduwe vraagt of Recep zijn laatste plicht wil uitvoeren, waarna deze met zijn beste vriend Nurullah op weg gaat.

Recep Ivedik 5 ging de afgelopen week ook in premiere in Turkije. Het komische typetje werd groot via de televisieshows van Gökbakar en de bijbehorende YouTube-filmpjes. De vorige delen in de filmreeks behoorden in Turkije tot de grootste bioscoophits in dat land van de afgelopen jaren. Eerdere Recep Ivedik-films waren ook al een succes in de Nederlandse bioscopen.



