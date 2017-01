Suljovic stuurt Klaasen naar huis op Masters heywoodu 28-01-2017 20:53 print

Darter Jelle Klaasen is niet voorbij de eerste ronde van de Masters gekomen. In Milton Keynes was Mensur Suljovic te sterk voor de Nederlander op de eerste major na het WK.

Suljovic schoot uit de startblokken en met uitstekend finishen had The Gentle in no-time de eerste drie legs binnen. Klaasen gaf uiteraard niet op en liet een 180 volgen door een schitterende 167-finish, waarna hij de stand weer gelijk wist te trekken. Met nog een reeks sterke finishes liep Suljovic weer uit naar 6-3, maar ondanks het niet uitgooien van 141 voor een negendarter kwam de Nederlander nog op 6-4.

Daar bleef het bij voor Klaasen, die Suljovic in rap tempo uit zag lopen naar 9-4. Met 'zijn' dubbel, dubbel 14, gooide de Oostenrijker de wedstrijd vervolgens uit: 10-4.