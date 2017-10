Als het aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ligt, kunnen er op termijn weer supporters van Ajax komen kijken naar de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Aboutaleb zei dat maandag in het radioprogramma Rijnmond Nu. Al jaren zijn in verband met ongeregeldheden supporters van de uit-spelende club niet welkom bij de klassieker.

Volgens Aboutaleb hoeft alles niet op stel en sprong. "Je kunt ook denken aan een opbouwscenario, je hoeft niet in één keer 1200 supporters toe te laten, maar je kunt opbouwend beginnen met een aantal van honderd. Ik zou daar voorstander van zijn."

Voorwaarde is wel voor Aboutaleb dat de supportersverenigingen "on speaking terms" zijn. "En dat er een zekere ontspanning ontstaat aan beide kanten. Het is geen hobby van ons om de rivaliteit uit het stadion weg te halen. Maar, het slopen van stadions, het slopen van treinen en het zoeken van ruzie met de politie is echt niet meer van deze tijd. Het is bijna achterlijk om het op zo'n manier te doen."

De supportersverenigingen hebben zich nog niet gemeld bij de burgemeester.



Aboutaleb: uit-supporters weer welkom (Foto: ANP)