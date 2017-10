Zwitserse snookeraar maakt furore op English Open heywoodu 21-10-2017 12:31 print

De Zwitserse snookeraar Alexander Ursenbacher is flink furore aan het maken op de English Open. De 21-jarige nummer 91 op de wereldranglijst heeft zich op het English Open in Barnsley inmiddels geplaatst voor de halve finales.

Ursenbacher speelde zich in de eerste ronde langs Anthony Hamilton, de mondiale nummer 29. De lager gerangschikte Gerard Greene moest er ook aan geloven, waarna het de beurt was aan Stuart Carrington, de nummer 51 van de wereld.

In de achtste finales stond Ursenbacher tegenover Shaun Murphy. The Magician is de nummer vijf van de wereld en een voormalig wereldkampioen, maar Ursenbacher stuurde hem met 4-1 naar huis. De Welshman Michael White, 28e van de wereld, werd in de kwartfinales van het bord geveegd (5-0) en dus staat de Zwitser als eerste ooit uit zijn land in de halve finales van een rankingtoernooi.

Zaterdag neemt Ursenbacher het op tegen Kyren Wilson, de Engelse nummer vijftien van de wereld. De Schot Anthony McGill en de Engelsman Ronnie O'Sullivan spelen de andere halve finale. Beide wedstrijden zijn gedurende de dag live te zien op Eurosport.