Verbitterde vrouw gooit kokend water over minnares

Hell hath no fury like a woman scorned, zo ook in dit geval. In Engeland heeft een vrouw keihard wraak genomen op de minnares van haar man.

Toen Monika F. thuis kwam en haar vent, een marinier, samen met zijn veel jongere (en aantrekkelijkere) minnares aantrof, twijfelde ze geen moment en gooide ze eerst een beker kokend water over de arme deerne heen en daarna de hele theepot erachteraan.

Het gevolg mag er zijn, het arme slachtoffer had van het hoofd tot de navel tweedegraads brandwonden en moest geopereerd worden aan een geperforeerd trommelvlies (iemand anders mag uitleggen hoe dat kan met de beschreven verwondingen).

Vandaag was de eerste dag in de rechtbank van deze zaak en de verdachte bekende schuld aan de aanval maar claimt dat er geen opzet in het spel was. Opmerkelijk, omdat in de rechtbank ook berichten aan het licht kwamen die gestuurd zijn naar familie in Polen en vertaald worden als 'ik zal het die bitch nog meer betaald zetten' en 'wraak is zoet'.

