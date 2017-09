WK wielrennen duurder, Noren geven massaal geld Peterselieman 28-09-2017 10:00 print

Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg is iets duurder uitgevallen dan begroot. Het kampioenschap in het Noorse Bergen was een groot succes, maar de organisatoren kampen met een gat van zeven miljoen euro in de begroting.

Normaal gesproken zou dat veel gemopper opleveren van diverse partijen, maar niet in Noorwegen. Daar is de bevolking zo trots op het geslaagde wielerevenement dat de bevolking van het land via de sociale media een spontane inzamelingsactie is begonnen om het geld bijeen te brengen. Inmiddels staat de teller al op ruim 300.000 euro.

De organisatie is blij met het geld, zo lieten ze op Facebook weten. "Het overweldigt ons. Nederig en trots zijn we dat de Noren zo achter de organisatie gaan staan en zelf met een actie komen. Het geld stroomt binnen vanuit het hele land. We hebben al meer dan drie miljoen kronen binnen."

Noorwegen behaalde bij het wereldkampioenschap slechts een zilveren medaille met Alexander Kristoff, maar dat is niet de belangrijkste reden dat de Noren trots zijn. In het normaal altijd regenachtige Bergen bleef het wonderwel vrijwel de gehele tijd droog en werd de stad in optima forma aan de buitenwereld gepresenteerd. Ook de gemoedelijke sfeer en de hartstochtelijke aanmoedigingen voor iedere renner droegen hier aan bij. In totaal zijn er in een week tijd zeker 100.000 toeschouwers op het WK afgekomen.

De VVV van Bergen repte van een geslaagd evenement. "Dit was het grootste feest dat Bergen heeft gezien sinds de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog."