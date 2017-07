Armin van Buuren gaat voor lol in de studio Frank (qltel) 23-07-2017 21:55 print

Het belangrijkste doel van Armin van Buuren in de studio is lol hebben. "Als ik het maar leuk en naar m'n zin heb", zei de dj zondag op Radio 538, dat uitzendt vanaf het Belgische dancefestival Tomorrowland.

"Je moet gewoon verschillende dingen proberen, ook als muzikant", vindt Armin. "Hoe trots ik ook ben op bijvoorbeeld This Is What It Feels Like, die ga ik niet nog een keer maken. Je probeert toch elke keer wat anders. Dat is ook de reden waarom ik het nog steeds zo leuk vind."

Op zoek naar een uitdaging dook Armin de studio in met Sunnery James & Ryan Marciano. "We hebben samen besloten in het diepe te springen met een nieuwe avond op Ibiza, in club Hï. Ik wilde dan ook wel samen een plaat maken, dat zijn we gewoon gaan proberen."

Helemaal gek

Eigenlijk was Armins stijl niet te verenigen met die van Sunnery en Ryan. "Maar juist omdat het niet kan, wil ik het proberen. Wat dat betreft word je gewoon eigenwijs. Een psytranceplaat kan niet? Dus doen. Zo kijk ik gewoon naar muziek tegenwoordig."

Lol had Armin zeker met Sunnery en Ryan. "Wat zijn die gasten gaaf zeg, ze zijn helemaal gek." De drie dj's stonden zelf versteld van het resultaat van hun samenwerking, You Are. "We hadden allebei zoiets van: jeetje, zijn we dit nu aan het doen? Voor hen is het best wel een andere plaat en voor mij ook, maar hij gaat gewoon los. We vinden het gewoon een vette plaat."



Armin van Buuren gaat voor lol in de studio (Foto: BuzzE)