Vettel: "Banden kregen nieuw leven"

Sebastian Vettel kende zondag een bijzonder goede Grand Prix van Monaco. De Duitser boekte zijn derde overwinning van het seizoen en breidde zijn voorsprong in het WK uit naar 25 punten op Lewis Hamilton, precies het aantal wat men met één overwinning kan pakken.

"Kimi Räikkönen had een prima start vanaf poleposition, dus ik moest mijn kansen afwachten", vertelde Vettel na afloop. "De banden werden vrij snel wat minder en nadat we bij de achterblijvers kwamen konden Valtteri Bottas en Max Verstappen weer aansluiten. Daarna leek het wel alsof mijn banden een nieuw leven kregen, waardoor ik een paar hele snelle rondjes kon rijden."

Het asfalt in St. Devote, de eerste bocht, begon met nog een ronde of dertig te gaan stevig te slijten en dat zorgde voor de nodige problemen - Marcus Ericsson en Stoffel Vandoorne vonden er hun Waterloo. "Iedereen had het zwaar bij de herstart daar, Daniel Ricciardo raakte de muur zelfs even. Hoe we onze pitstops hebben gedaan had niks te maken met de posities binnen het team. Wij reden door na de stop van Bottas en na de stops konden we een mooi gat slaan. Canada wordt heel anders dan Monaco, maar hopelijk kunnen we de vorm doortrekken."