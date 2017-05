Sarah Hyland: niemand moet zo dun zijn als ik Monique (DJMO) 25-05-2017 06:52 print

In een post op Twitter heeft Sarah Hyland gereageerd op kritiek dat ze te dun is. De Modern Family-actrice kampt met fysieke problemen.

"Ik wil iets aankaarten waarover heftig gediscussieerd wordt in de comments op mijn Instagram", schrijft de 26-jarige. "Dat iets is mijn gewicht. Normaal reageer ik niet op dit soort dingen omdat het alleen maar aandacht geeft aan negativiteit, maar ik wil iets uitleggen en liefde verspreiden."

De actrice vertelt dat ze het het afgelopen jaar moeilijk heeft gehad. "Misschien dat ik daar ooit over praat, maar op dit moment hou ik liever mijn privacy. Ik wil wel zeggen dat dit jaar veel verandering heeft gebracht, en daarmee ook fysieke veranderingen. Ik heb te horen gekregen dat ik niet mag sporten. Daar ben ik erg over van streek, want ik ben een bewegingsactivist."

Bedrust

Sarah legt uit dat ze helemaal niet dun wil zijn, maar dat ze de afgelopen maanden veel spiermassa is verloren omdat haar bedrust is voorgeschreven. Ze onthult dit omdat haar werd verweten anorexia te promoten en ze niet wil dat haar jonge fans dat geloven. "Dus ik ben hier om te zeggen dat niemand het gewicht zou moeten nastreven dat ik op dit moment heb."

Toen Sarah negen jaar oud was, beek zij nierdysplasie te hebben. Vijf jaar geleden kreeg ze tijdens een transplantatie een nier van haar vader.

My story as of now. Part 1. pic.twitter.com/6kWlnxgjIb — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 24 mei 2017

Part 2 pic.twitter.com/Uu54zACNc7 — Sarah Hyland (@Sarah_Hyland) 24 mei 2017



Sarah Hyland: niemand moet zo dun zijn als ik (Foto: BuzzE)