Argentinië gaat af tegen Bolivia in WK-kwalificatie

ArgentiniŽ gaat af tegen Bolivia in WK-kwalificatie

Argentinië heeft dinsdagavond een ticket voor het WK in Rusland te grabbel gegooid. Zonder Lionel Messi ging de ploeg onderuit in Bolivia.

Het team van bondscoach Edgardo Bauza boekte vorige week nog een belangrijke zege op Chili, maar de voorbereiding op de uitwedstrijd tegen Bolivia verliep daarna moeizaam. Op de dag van de wedstrijd bracht de FIFA namelijk naar buiten dat Lionel Messi niet mocht meedoen. Hij is voor vier duels geschorst wegens wangedrag in het duel met Chili.

Argentinië miste bovendien onder meer Gonzalo Higuaín, Nicolas Otamendi en Javier Mascherano wegens schorsingen. Tegenstander Bolivia staat echter voorlaatste in de kwalificatiepoule met vooraf slechts zeven punten. Ook zonder Messi en de andere afwezigen werd Argentinië wel in staat geacht om te winnen.

Precies een jaar geleden wonnen de Argentijnen met 2-0, maar nu waren de rollen omgedraaid. Juan Carlos Arce opende na een halfuur de score en kort na rust maakte Marcelo Moreno er zelfs 2-0 van. Bauza bracht vervolgens Sergio Agüero in de ploeg voor Ángel Correa, die de voorkeur had gekregen boven Agüero.

Ook met de spits van Manchester City erbij slaagde Argentinië er niet in om het tij te keren. Het bleef in La Paz bij twee goals voor Bolivia. Argentinië staat nog derde (de bovenste vier plaatsen zich rechtstreeks), maar de ploeg kan twee plaatsen zakken als de concurrentie in de nacht van dinsdag op woensdag wel drie punten pakt.