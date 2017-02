Ook Patrick Stewart stopt met X-Men Danny 26-02-2017 13:52 print

Patrick Stewart keert niet meer terug als professor Charles Xavier in de filmreeks X-Men. De Britse acteur zegt dat in een binnenkort uit te zenden radio-interview waar Entertainment Weekly uit citeert. Volgens Patrick Stewart is de komende superheldenfilm Logan de laatste in de serie waarvoor hij in de huid kroop van zijn personage Professor X.

Patrick Stewart nam zijn besluit tijdens de première van Logan op 17 februari op het internationale filmfestival van Berlijn. Hij woonde de premièrevoorstelling bij met acteur Hugh Jackman, die in de film voor de laatste keer Wolverine speelt, en Logan-regisseur James Mangold.

Patrick: ''Ik raakte tijdens de première zó ontroerd, veel meer dan tijdens de eerste keer dat ik de film zag. Misschien kwam het door het gezelschap van de twee mannen met wie ik was. Aan het einde van de film, en dit is een bekentenis, pakte Hugh mijn hand vast in de laatste minuten. Ik zag hem een traan wegpinken en ik besefte dat ik het ook niet droog hield. Tijdens de aftiteling, nog voordat we het podium op gingen, realiseerde ik me dat er nooit een beter, perfecter, gevoeliger, emotioneler en mooiere manier komt om afscheid te nemen van Charles Xavier dan deze film. Dus ik heb Hugh dezelfde avond nog gezegd 'ik ben er ook klaar mee. Het is voorbij'." Patrick Stewart speelde de rol van Professor X sinds de eerste film X-Men die in 2000 uitkwam.

Logan draait vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen. Logan is de negende film in de X-Men filmserie en de derde film in de Wolverine-serie na X-Men Origins: Wolverine (2009) en The Wolverine (2013). Als je de Marvel Studiosfilm Deadpool meetelt, waarin Ryan Reynolds zijn personage uit X-Men Origins: Wolverine nog eens herhaalt, is dit overigens de tiende film.



