De Marokkaanse politie heeft een cel opgerold die banden had met de terreurgroep Islamitische Staat. De cel was in acht steden actief en beraamde terreuracties, maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag bekend.

In totaal werden elf personen opgepakt, onder wie een explosievenexpert. De hoofdverdachte werd aangehouden in een woning in Fez. Daar werden ook vuurwapens, een grote voorraad kogels en spullen voor het maken van bomgordels in beslag genomen. Ook werd een "verdachte auto" aangetroffen.

In Marokko zijn sinds 2002 tientallen jihadistische cellen opgerold. Ongeveer vijftig daarvan zouden banden met IS hebben gehad.



Marokkaanse politie rolt IS-cel op (Foto: ANP)