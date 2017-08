FOK! Wat een weer: heet

Begin augustus heet, lang en wit het winterkleed.

10 jaar geleden

Op 23 augustus 2007 hadden we half tot zwaar bewolkte dag. De temperatuur was lekker (22 graden), regen viel er bijna niet en de wind was zwak. Jammer was wel dat de zon maar een paar uur scheen

Terugblik

Vandaag was het prima weer. De zon scheen uitbundig en de thermometer gaf zomerse waarden aan.

Vooruitblik

Vanavond kunnen er wolkenvelden voorkomen maar het blijft wel droog. Vannacht koelt het af tot 15 graden in Zeeland tot 8 graden in het noordoosten. Morgen begint de dag zonnig, maar in de loop van de dag drijft er vanuit het westen bewolking het land binnen waaruit lokaal wat lichte regen of een bui kan vallen. Het wordt wel warm. Ben je op de Waddeneilanden dan blijft het kwik steken op 23 graden, maar bevind je je in het zuiden dan kan hij wel eens oplopen tot 28 graden.

De komende dagen wordt geen regen verwacht en temperaturen tussen de 20 en 25 graden.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:36 Zon onder: 20:48 Zonkracht: 5/3



Uitzicht over Birmingham (Foto: bazbo)



Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!