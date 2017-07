Het graf van de beroemde revue-artiest Pieter Muijselaar wordt niet geruimd. Dat meldt begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen vrijdag op haar website. Eerder meldden media dat hier sprake van zou zijn. De oorzaak van de commotie was een bordje dat bij het graf stond waarop werd gevraagd of nabestaanden zich wilden melden. Vaak is dat een voorbode dat er plannen zijn om een graf te ruimen.

De laatste rustplaats van Muijselaar wordt intact gehouden, bevestigt Zorgvlied. "Dit sluit aan bij het beleid van Zorgvlied om graven van bekende Nederlanders in principe niet te ruimen", schrijft de begraafplaats. "Graven van cultuurdragers zijn bij Zorgvlied in goede handen. Zorgvlied is zich er terdege van bewust dat deze graven van in dit geval een geliefde artiest veel betekenis hebben voor veel mensen."

Donaties

Wel zijn donaties welkom om het graf in stand te houden, staat als slot in de verklaring. Piet Muijselaar (1899-1978) werd vooral bekend als het typetje Snap. De artiest trad ruim veertig jaar op met zijn collega Willy Walden, die Snip vertolkte. Muijselaar brak in de jaren twintig door met zijn spel in de Bouwmeester-revue en De Bonte Dinsdagavondtrein.

In dit radioprogramma maakten ook Snip en Snap voor het eerst hun opwachting. Het tweetal stopte in 1977 met optreden toen Muijselaar ziek werd.



Graf Piet Muijselaar (Snap) toch niet geruimd (Foto: BuzzE)