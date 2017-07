Dode aangetroffen in Friese wei YokiKater 09-07-2017 15:54 print

In een weiland in het Friese De Westereen, beter bekend als Zwaagwesteinde, stuitte een voorbijganger zondagochtend op het levenloze lichaam van een man. Op basis van de eerste sporen en aanwijzingen die agenten ter plaatse aantroffen, wordt er sterk rekening mee gehouden dat de man om het leven is gekomen door een misdrijf.

De politie doet onderzoek naar de identiteit en doodsoorzaak van de man. Zo wordt het gebied zorgvuldig uitgekamd door agenten en een speurhond, en maakt een politiehelikopter luchtfoto's.



Dode aangetroffen in Friese wei (Foto: ANP)