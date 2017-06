Het aantal failliete bedrijven is licht toegenomen. Vorige maand zijn zeventien bedrijven meer failliet verklaard dan in april, 277 tegen 260. In april was het aantal het laagst in ruim negen jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In de eerste vijf maanden van dit jaar is ongeveer een kwart minder bedrijven bankroet gegaan dan in dezelfde periode van 2016.

Behalve in de zakelijke dienstverlening nam het aantal faillissementen in alle bedrijfstakken toe.



Weer meer bedrijven failliet (Foto: ANP)