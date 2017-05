Gehandicapte vis krijgt tuigje om te kunnen zwemmen heywoodu 26-05-2017 00:37 print

Tijd om de dag af te sluiten met een mooi stukje dierennieuws. Een Zweedse vissenliefhebber heeft een heus tuigje gebouwd voor een van zijn vissen.

De in Lidingö woonachtige man zag dat een van zijn vissen het niet zo goed deed. "De vis lag constant op de bodem van het aquarium, vermoedelijk omdat zijn zwemblaas beschadigd was."

De handige Zweed ging aan de slag met wat touwtjes en wat stukjes kurk et voilà: een tuigje voor de vis was geboren. Op de beelden is te zien dat Blup weer prima kan zwemmen, ondanks zijn aandoening.

Een beschadiging aan de zwemblaas lijdt vaak tot hetzelfde soort problemen: een vis kan niet meer van de bodem komen of blijft juist vlak onder het wateroppervlak drijven, maar echt zwemmen zit er vaak niet meer in. Tenzij je natuurlijk even een tuigje bouwt.

Het visje en zijn tuigje (Bron: YouTube)