Vanwege de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander is woensdagavond een gesprek met hem te zien op televisie. Journalist en tv-maker Wilfried de Jong kijkt met de vorst aan de hand van tv-fragmenten terug op zijn eigen leven en de nieuwsgebeurtenissen in de afgelopen halve eeuw.

Het interview, dat zeventig minuten duurt, vond plaats in zijn huis, villa Eikenhorst in Wassenaar. Aan de orde komen onder meer zijn jonge jaren op kasteel Drakensteyn, zijn speciale band met Nelson Mandela en zijn succesvolle deelname aan de Elfstedentocht. Ook spreekt hij over het verlies van zijn broer Friso en de ramp met vlucht MH17.

Het programma is een productie van NOS en RTL en wordt uitgezonden aan de vooravond van Koningsdag om 20.30 uur op NPO 1 en RTL 4.



Bijna 50-jarige koning blikt terug (Foto: ANP)