Sprookje Lincoln City gaat mogelijk verder tegen Arsenal, Chelsea loot Man. United Boris (borisz) 19-02-2017 20:12 print

Lincoln City vervolgt haar FA Cup-sprookje mogelijk tegen Arsenal. Mogelijk, want dan moeten The Gunners maandagavond nog wel zien af te rekenen met Sutton United.

Lincoln City stuntte in de FA Cup door als eerste non-league club voor het eerst in meer dan een eeuw de kwartfinales te halen van de FA Cup. De loting voor een plek in de halve finales koppelde ze dus aan Arsenal. Het betreft wel een uitwedstrijd.

De loting koppelde ook Chelsea en Manchester United aan elkaar. Millwall, die landskampioen Leicester City uitgeschakelde, krijgt Tottenham Hotspur op bezoek. De laatste kwartfinale gaat tussen Middlesbrough en Huddersfield of Manchester City. De replay tussen beide ploegen staat gepland voor 28 februari.

De kwartfinales staan gepland voor 11 en 12 maart. De finale wordt uiteindelijk gespeeld op 27 mei op Wembley.