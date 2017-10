Het akkoord tussen de EU en de Amerikaanse regering over in de VS opgeslagen persoonsgegevens van Europeanen functioneert goed en biedt voldoende bescherming. Dat concludeert de Europese Commissie in haar eerste jaarlijkse evaluatie van het zogeheten Privacy Shield. Wel is er "ruimte voor verbetering bij de uitvoering".

Het akkoord van juli vorig jaar is de opvolger van Safe Harbor, dat EU-burgers volgens Europese rechters onvoldoende bescherming bood. Ruim 2400 bedrijven, waaronder Facebook en Google, passen het 'schild' toe. Het geeft mensen het recht een klacht in te dienen als ze denken dat onvoorzichtig met hun gegevens wordt omgesprongen. Die data mogen ook niet zomaar aan Amerikaanse opsporingsdiensten worden gegeven.

EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) was vorige maand in de VS om de uitvoering te bespreken met de regering en ondernemingen. De Amerikanen hebben de certificering voor de deelnemende bedrijven nog niet helemaal rond. Brussel wil dat de VS geregeld gaat controleren of de regels wel worden nageleefd en roept de VS op snel een ombudsman te benoemen die beoordeelt of klachten wel goed worden behandeld.

Privacy

"Het is een levende regeling die zowel de EU als de VS actief in de gaten moet houden om te garanderen dat we waken over onze hoge standaarden rondom gegevensbescherming", aldus EU-commissaris Vera Jourova (Justitie).

Bij de evaluatie zijn ook de privacywaakhonden van de EU-lidstaten betrokken. Zij waren, evenals het Europees Parlement en consumentenorganisaties, erg kritisch over Privacy Shield, mede omdat Amerikaanse opsporingsdiensten de gegevens zouden kunnen gebruiken zonder tussenkomst van de rechter.



EU: privacy-akkoord met VS beschermt voldoende (Foto: ANP)