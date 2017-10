Kickbokskampioen Verhoeven lijkt klaar voor titelgevecht

Het debuut van kickboksorganisatie Glory in China was een redelijk succesvolle. Een programma met veelal lokaal talent, maar ook een commerciële uitsmijter met een gevecht tussen Glory-kampioen Rico Verhoeven tegen MMA-ster Antonio 'Bigfoot' Silva.

Het geplande drukzetten van Bigfoot bleek nergens echt goed door te komen. De technisch superieure Verhoeven leek niet één, maar tien klassen beter dan de Braziliaanse zwaargewicht. De trage, maar lompsterke Bigfoot had echter goed gekeken naar het gevecht van Verhoeven tegen Ismael Lazaar, die Verhoeven een aantal keer goed raakte met uppercuts.

De Gory-kampioen bleef echter makkelijk overeind en bleef de Braziliaan bestoken met trappen en stoten en in het begin van de tweede ronde landde Verhoeven een prachtige rechtertrap op de nek van Silva, die dan ook neerging.

WOW! @RicoVerhoeven gets the TKO in the 2nd round against Bigfoot Silva after the referee steps in. #GLORY46 @GLORY_WS #UFCFIGHTPASS pic.twitter.com/2SORQbUM9H