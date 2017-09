Vijftien gewonden door bliksem in Frankrijk Redactie 03-09-2017 03:24 print

Bij een muziekfestival in het plaatsje Azerailles in het noordoosten van Frankrijk zijn zaterdag vijftien mensen getroffen door de bliksem. Twee slachtoffers verkeren in levensgevaar, melden Franse media.

Een vrouw van rond de zestig jaar en een 44-jarige man zijn er slecht aan toe. Volgens de regionale autoriteiten liepen ze brandwonden op.

De bliksem trof onder meer een tent waarin mensen stonden te schuilen vanwege het noodweer. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Nadat de hulpdiensten op het festival eerste hulp hadden verleend zijn de slachtoffers meegenomen naar het ziekenhuis.



Vijftien gewonden door bliksem in Frankrijk (Foto: ANP)