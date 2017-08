MU Legend heeft zich opgefrist PoeHao 04-08-2017 01:12 print

Ontwikkelaar Webzen heeft geluisterd naar de feedback van de gesloten bèta’s, waar FOK! ook aan meedeed. Er is een rijtje aan wijzigingen in de gameplay van MU Legend doorgevoerd en er is duidelijkheid over de levelcap. De volgende fase is de open bèta, die binnenkort van start gaat. Webzen houdt de datum nog even geheim, maar het is in ieder geval ergens in september.

MU Legend is een prequel van de klassiek MMORPG MU Online. Om dat duidelijker naar voren te halen, komen enkele klassieke gebieden uit MU Online terug in MU Legend. Voor meer informatie over de game, gameplay, de klassen en onze ervaringen klik je hier. De fans vonden de vleugels niet bruut genoeg en daarom zijn deze opnieuw ontworpen. Je kan je vleugels drie keer upgraden, wat je bonussen geeft zoals een snellere regeneratie van je gezondheid.

De klasse Dark Lord is aangepast, er zijn meer maps en de steden hebben meer winkels gekregen. De levelcap staat op level 65. Daarna kun je jouw Soul Level nog verder opkrikken tot maximaal level 500. Je Soul Level geeft weer extra bonussen op onder andere je aanval en verdediging.

Er is een PvP Arena, waar je maximaal tien keer tegen een andere speler kunt vechten. Na ieder gewonnen gevecht heb je de keuze om je prijs te pakken of door te vechten voor een grotere beloning. Webzen belooft ons verder guild vs guild en 3 vs 3 voor de PvP-fans.