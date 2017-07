Een populair virtueel privénetwerk (VPN) in China is gesloten op last van de autoriteiten. Daardoor wordt het moeilijker voor Chinezen om de internetblokkade, de Grote Firewall, te omzeilen.

Volgens persbureau Bloomberg heeft GreenVPN zijn klanten laten weten dat het per 1 juli is gestopt "na een melding van de toezichthouders". GreenVPN zei er niet bij wat de autoriteiten precies wilden en waarom.

GreenVPN en concurrent SuperVPN staan nog wel in de App Store van Apple, maar downloaden en openen gaan erg moeilijk. SuperVPN was niet bereikbaar voor commentaar. VPN's waren eerder al verdwenen uit de Play Store van Google.

China heeft de meeste internetgebruikers ter wereld, ongeveer 731 miljoen mensen, maar die kunnen via het gewone internet alleen zien wat de machthebbers toelaten. Facebook, Google, Gmail, YouTube, Twitter, Instagram en de New York Times zijn geblokkeerd. En wie zoekt op woorden als Tibet, democratie, mensenrechten of op de namen van dissidenten, vindt niets. Die muur is te ontwijken met VPN's.



China sluit populair VPN (Foto: BuzzT)