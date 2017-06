De populariteit van de OV-fiets blijft groeien. In de maand mei is het aantal ritten met de rijwielen die bij diverse treinstations beschikbaar zijn, gestegen met 35 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Omdat vanwege de populariteit mensen kunnen misgrijpen, heeft de NS dit jaar 6000 exemplaren bijbesteld. Normaal komen er zo'n 1000 huurfietsen per jaar bij. Eind 2017 zijn er in totaal 14.500 fietsen beschikbaar.

OV-fiets probeert het aanbod zo goed mogelijk aan te passen aan de vraag van de klant. Op plekken waar veel vraag is, worden extra fietsen geplaatst. Maar op bijvoorbeeld Amsterdam Centraal is daar nu geen plek voor en wordt naar ruimte gezocht.

In het eerste kwartaal zijn er al 2000 fietsen extra bij gekomen. De NS heeft de laatste maanden fietsen bijgeplaatst bij verscheidende stations, bijvoorbeeld Amsterdam Zuid, Den Haag Centraal en Utrecht Centraal. In september volgen er nog 4000 fietsen. Daarnaast worden er gedurende het jaar ook 1000 fietsen opgeknapt.



Populariteit OV-fiets blijft groeien (Foto: ANP)