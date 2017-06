'Aanval bij London Bridge met busje en messen'

In Londen is grote paniek ontstaan rond de London Bridge. Een busje zou zijn ingereden op voetgangers, waarna volgens nog onbevestigde berichten één of meerdere personen zijn neergestoken. Ook zouden er mogelijk schoten gelost zijn.

Diverse aanwezige journalisten melden dat de omgeving vol staat met politie. Meerdere mensen zouden medische hulp krijgen, waaronder reanimatie. Het metrostation London Bridge is inmiddels geëvacueerd.

Update 00.40 uur

Een getuige heeft tegenover een reporter van The Times verteld dat hij agenten de Brindisa Tapas-bar in Borough Market zag beschieten. Volgens de getuige riepen ze iedereen richting grond te gaan, waarna ze drie salvo's naar binnen vuurden. De politie heeft hier overigens nog niks over bevestigd. Dat geldt ook voor wat het doorgaans redelijk betrouwbare Sky News meldt, namelijk dat men, niet geheel verrassend, uitgaat van een terreurdaad.

Verder is er het ooggetuigeverslag van een 25-jarige man, die met wat vrienden in de pub zat. "Plotseling was er allemaal gedoe buiten op straat en er kwamen een heleboel mensen de pub in rennen. De uitsmijters gooiden de deuren dicht en op slot toen het helemaal vol was, ze reageerden erg snel. Mensen die naar binnen waren gekomen zeiden dat ze buiten op straat mensen neergestoken zagen worden."

Update 00.25 uur

De politie van Londen heeft gemeld dat er ook gewapende agenten richting Borough Market zijn gegaan, ten zuiden van London Bridge. Of het om een ander incident gaat is nog niet duidelijk.

Volgens getuigen, en dus wederom niet officieel, zijn er inderdaad mensen neergestoken. Zo zouden er drie mannen door de straat gelopen hebben terwijl ze willekeurige mensen met messen aanvielen.

Inmiddels is ook een filmpje opgedoken vanuit een restaurant, waar agenten de tent binnen komen en iedereen opdracht geven op de grond te gaan liggen. Of dat gaat om een veiligheidsmaatregel of dat ze iemand aan het zoeken waren is nog niet duidelijk.

BREAKING NEW VIDEO: several London police officers enter bar at London Bridge telling people to get down. pic.twitter.com/wOvGxDzKeE — Mark Robinson (@robboma24) June 3, 2017

Update 00.15 uur

Wederom zijn getuigen te horen op CNN, Sky News en BBC, die het hebben over verschillende schoten. Zo zou er over een periode van tien minuten geschoten zijn, terwijl een ander het heeft over 'ongeveer twaalf schoten'. Gasten van een nabijgelegen restaurant werden de kelder ingestuurd, vermoedelijk door de medewerkers, waarvandaan ze meer schoten op straat gehoord zouden hebben.

Op de BBC meldt men verder dat het witte busje nog altijd gezocht wordt en dus niet, zoals men eerder deed vermoeden, tegen een lantaarnpaal gereden is. De politie van Londen houdt zich vooralsnog stil wat officiële berichtgeving betreft, dus over gewonden of eventuele doden is officieel nog niks te melden.

Update 23.55 uur

"Een wit busje kwam met een behoorlijke vaart de weg af stormen, boog af richting het voetpad en reed meerdere mensen aan, waarna het busje weg is gereden", aldus een getuige op BBC Radio 5 Live. Vermoedelijk is het busje niet veel later tot stilstand gekomen tegen een lantaarnpaal.

De hele situatie speelt zich af rond Borough Market, direct ten zuiden van London Bridge.

Reports a van has hit pedestrians on London Bridge in central London, with armed police understood to be at scene https://t.co/aSL75jKWNH — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 3, 2017

Possible stabbing attack at #LondonBridge police telling people told to leave IMMEDIATELY @BBCBreaking pic.twitter.com/OvoFR5e5Hw — Kaine Pieri (@PieriKaine) June 3, 2017

London Bridge. Seems clearer now this is aftermath of terrorist attack. Possibly ongoing. pic.twitter.com/ljBlzxPmSL — Will Heaven (@WillHeaven) June 3, 2017