Onweersbuien trekken over het land Redactie 29-05-2017 06:38

Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven vanwege overtrekkende onweersbuien, met windstoten, hagel en regen.

Langs de zuidwestkust komen in de ochtend stevige onweersbuien voor, lokaal met windstoten tot 70 kilometer per uur en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd, waarschuwt het instituut. De buien trekken naar Noord-Holland.

Vanaf de middag moeten vooral het zuiden en oosten rekening houden met forse onweersbuien. Ook hierbij komen regen, hagel en mogelijk zware windstoten voor. In de nacht naar dinsdag trekken de zwaarste buien langzaam naar het oosten weg.



Onweersbuien trekken over het land (Foto: ANP)