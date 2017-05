FC Utrecht naar Europa League na penalty's Redactie 28-05-2017 15:36 print

FC Utrecht heeft dankzij een miraculeuze wederopstanding tegen AZ de voorronde van de Europa League bereikt. Penalty's gaven de doorslag.

Nadat Utrecht donderdag een ontiegelijk slechte wedstrijd met 3-0 had verloren in Alkmaar, had het voor eigen publiek op deze warme zondag een wondertje nodig om nog dat ticket voor de voorronde Europa League te grijpen. AZ was geen schim van de ploeg die drie dagen eerder Utrecht zoek speelde en liet zich in de Galgenwaard volledig de kaas van het brood eten.

Na ruim tien minuten had de thuisploeg de score geopend. Een vrije trap van de fantastisch spelende Zakaria Labyad, eindigde op de paal maar centrumverdediger Willem Janssen stond op de juiste plek om binnen te tikken: 1-0. Het geloof was terug en nog voor het eerste halfuur voorbij was ook de spanning: Sébastien Haller bekroonde zijn afscheidswedstrijd in de Galgenwaard met een doelpunt: Yassin Ayoub vuurde een gevaarlijk schot af dat terug het veld in kwam en voor de voeten van de Franse spits viel: koud kunstje, 2-0.

Zo voelde alles en iedereen dat met deze 2-0 tussenstand de heenwedstrijd uit Alkmaar eigenlijk al kon worden vergeten. Er streden hier weer twee ploegen om een ticket voor Europees voetbal en Utrecht was daarvan de bovenliggende partij. Vuur, passie en strijd was er, ook naast het veld waar assistent-trainers Jean-Paul de Jong (Utrecht) en Dennis Haar (AZ) bij elkaar moesten worden weggetrokken.

Tim Krul voorkwam met een prachtige save in de bovenhoek dat Sean Klaiber met een geweldige vuurpijl nog voor rust voor 3-0 zorgde. Ook na rust bleef Utrecht beter. De in de basis gestarte Edson Braafheid kopte uit een corner van Ayoub naast. AZ kreeg na een uur iets meer de controle over het duel, maar dat leidde niet tot een wederopstanding. Sterker nog: de Alkmaarders creërden geen enkele kans.

Utrecht bleef beter: Mark van der Maarel zag een inzet door Krul worden gepareerd en Gyrano Kerk tikte uit de rebound naast nadat Labyad de AZ-keeper op de proef had gesteld. Nog moeilijker werd het voor AZ toen Derrick Luckassen met een rode kaart moest inrukken omdat hij de doorgebroken Kerk had neergehaald. Utrecht moest nu, ondanks dat het de net teruggekeerde Giovanni Troupé geblesseerd had zien afhaken, bloed ruiken en op z'n minst die derde kunnen maken om een verlening af te dwingen.

De derde goal viel uiteindelijk een kleine tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Na kansen van Labyad, Nacer Barazite en Kerk, was het voor laatstgenoemde bij zijn derde poging wél raak. Krul had bij een corner nog een antwoord op een kopbal van Janssen, maar zag hoe Kerk op de juiste plek stond om binnen te tikken (3-0). Klaiber kreeg nog voor het verlengen de mogelijkheid het helemaal af te maken, maar raakte de bal bij een schot uit de draai net niet helemaal lekker waardoor Krul kon redden.

Utrecht leek in blessuretijd 4-0 te maken, maar er was al gefloten voor een overtreding door Pol van Boekel. Na beraad met de videoscheidsrechter kwam er een strafschop en kon Haller Utrecht Europa in schieten, maar nadat hij door Tim Krul op fascinerende wijze was geïntimideerd (gooide de bal weg en gaf de spits een schouderduw) was inzet van de Fransman zeer matig en zag hij hoe de Oranje-verrassing van het WK 2014 ook hier een penalty stopte. In de verlenging hadden beide ploegen last van vermoeidheid én de warmte, bovendien liep AZ nog altijd met een man minder.

Pantelis Hatzidiakos en Joris van Overeem misten voor AZ, Andreas Ludwig verzuimde daarna Utrecht Europa in te schieten want zijn poging ging huizenhoog over. Nacer Barazite kroonde zich even later alsnog tot held, waarna honderden supporters het veld betraden om het feestje, illegaal, te vieren.