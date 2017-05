Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), voert dinsdagmiddag overleg met vertegenwoordigers van de evenementensector.

Aanleiding is de aanslag van maandagavond in Manchester. Doel is volgens de NCTV om de klokken gelijk te zetten bij de beveiliging van grootschalige evenementen. Bij concerten en evenementen in Nederland worden al veel zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen, aldus de NCTV.

Het dreigingsniveau in ons land blijft na de aanslag in Manchester onveranderd, vier op een schaal van vijf. De zelfmoordaanslag na afloop van een concert van Ariana Grande in Manchester kostte aan zeker 22 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn veel tieners.

Dinsdag arresteerde de politie een 23-jarige man wegens mogelijke betrokkenheid bij de aanslag. Niet veel later eiste terreurbeweging Islamitische Staat (IS) de verantwoordelijkheid voor de aanslag op.



NCTV voert overleg met evenementensector (Foto: BuzzE)