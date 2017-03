Wright verslaat Van Gerwen in finale German Darts Championship

Jelle Klaasen en Michael van Gerwen zullen elkaar zo treffen in de halve finales van de German Darts Championship. De twee Brabanders die niet elkaars beste vrienden zijn wonnen hun partij in de kwartfinale.

Van Gerwen won met 6-3 van Ian White. Het was een goede partij met bijna 102 gemiddeld en een checkoutpercentage van 75%. White kwam niet verder dan 93 gemiddeld en raakte 50% van zijn dubbels.

Klaasen trof in de kwartfinales zijn landgenoot Benito van de Pas. Laatstgenoemde kwam nog wel 1-3 voor, maar de break werd direct weggewerkt. Met een 94-finish plaatste Klaasen op 4-4 een break en gooide een leg later via tops de partij in het slot. Beide heren waren aan elkaar gewaagd. Klaasen had 100 gemiddeld en Van de Pas 99. Op checkouts was Klaasen met 37,5% net iets beter dan de 27% van Van de Pas.

De halve finale kan ieder moment beginnen en is te volgen via livepdc.tv of via de gokboeren. De andere halve finale gaat tussen Peter Wright en Gerwyn Price. Wright won met 6-2 van Kim Huybrechts en Price versloeg met dezelfde cijfers Mensur Suljovic.

Update 21.15 uur

Van Gerwen heeft in de halve finales van de German Darts Championship geen spaan heel gelaten van Jelle Klaasen. De nummer één van de wereld won met 6-1 van The Cobra.

Van Gerwen zette direct te toon door te openen met een 138-finish. Klaasen gaf geen moment thuis, zo bleek ook uit de statistieken. De gemiddeldes waren 105 om 91 in het voordeel van de wereldkampioen. Van Gerwen miste slechts één pijl op de dubbel en Klaasen gooide er maar één uit vier kansen raak.

De andere halve finale tussen Peter Wright en Gerwyn Price zal zo van start gaan. De finale zal ongeveer om 22.00 uur gespeeld gaan worden.

Update 21.45 uur

De finale gaat tussen Michael van Gerwen en Peter Wright. De winnaar van de UK Open won met 6-5 van Gerwyn Price.

Update 22.30 uur

Peter Wright de winnaar geworden van de German Darts Championship. De Schot won in de finale met 6-3 van Michael van Gerwen.

Van Gerwen kwam nog wel een break voor, maar Wright herstelde de opgelopen schade direct. Op 3-3 gooide Wright 120 uit en brak daarmee de wereldkampioen. Hij liep uit naar 5-3 en wist vervolgens de partij naar zich toe te trekken.

Qua gemiddelden deden beide heren nauwelijks voor elkaar onder. Wright gooide 95 gemiddeld en Van Gerwen 94. Op de dubbels liet Van Gerwen het echter liggen met een checkoutpercentage van 18%. Wright gooide 46% van zijn dubbels raak.

Het is zijn voor Wright zijn tweede European Tour-titel overall. De German Darts Championship is de eerste van twaalf toernooien van de European Tour dit seizoen. Het volgende toernooi is over drie weken in het Duitse Jena.