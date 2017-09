Ex van Rosie O'Donnell pleegt zelfmoord Harry 17-09-2017 00:49 print

De ex-vrouw van de Amerikaanse comédienne Rosie O'Donnell is overleden, vermoedelijk als gevolg van zelfmoord. Het lichaam van Michelle Rounds werd maandag gevonden in haar woning, meldt TMZ.

Rosie reageert bedroefd. ''Het is een vreselijke tragedie die me erg verdrietig maakt. Psychische problemen zijn een ernstig probleem waar veel families mee kampen. Mijn gedachten en gebeden zijn voor Michelles familie, haar vrouw en hun kind." Michelle was 46 jaar.

Rosie en Michelle trouwden na een relatie van een jaar in juni 2012. In februari 2012 vroeg Rosie de scheiding aan. Dat ging gepaard met ruzies over geld en de ouderlijke zeggenschap over hun geadopteerde dochtertje Dakota, zij is nu vier jaar jaar oud. Rosie en Michelle hadden voor co-ouderschap gekozen.



Ex van Rosie O'Donnell pleegt zelfmoord (Foto: BuzzE)