Dubbele beenbreuk Rossi, seizoen lijkt voorbij

Het lijkt erop dat het seizoen van MotoGP-coureur Valentino Rossi wel eens voorbij zou kunnen zijn. De 38-jarige Italiaan kwam donderdag hard ten val tijdens een training met een enduromotor en werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Urbino.

Daar bleek dat Il Dottore zijn kuit- en scheenbeen gebroken heeft. Vrijdag zal zijn team, Movistar Yamaha, met een nadere update komen over de situatie rondom de negenvoudig wereldkampioen, die vierde staat in het WK en eerder dit jaar de Dutch TT in Assen won.

Rossi's ongeval gebeurde iets meer dan een week voor de Grand Prix van San Marino in Misano, zijn thuisrace. Ook vorig jaar blesseerde hij zich al eens met een crossmotor, maar destijds viel het mee en kon hij in Mugello de Grand Prix van Italië gewoon rijden.

"Ik heb even met hem gesproken. Zijn been doet erg veel pijn en hij is niet optimistisch...het is een puinhoop", aldus vader Graziano tegenover Italiaanse media.