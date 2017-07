Man opgepakt voor 'kofferbakmoord' uit 2005 Redactie 28-07-2017 10:53 print

De politie heeft een 40-jarige man opgepakt in een twaalf jaar oude moordzaak. De man uit Brielle wordt verdacht van de moord op de 35-jarige Caroline van Toledo. Haar lichaam werd in 2005 in de kofferbak van een brandende auto in het natuurgebied de Kruininger Gors gevonden.

Deze man werd in 2007 ook al opgepakt en heeft tot juni 2008 vastgezeten in verband met de moord. Hij is woensdag opnieuw aangehouden na nieuw onderzoek, is vrijdag naar buitengebracht. De man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De vrouw werd in de vroege ochtend van 3 september 2005 in de achterbak van haar uitgebrande auto gevonden. Ook in haar woning in Oostvoorne bleek die nacht brand te zijn gesticht.



Man opgepakt voor 'kofferbakmoord' uit 2005 (Foto: ANP)