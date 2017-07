Meppende mama in Efteling was bezopen Harry 22-07-2017 23:43 print

Uit politieonderzoek is gebleken dat de mama die haar vier jarig kindje in het gezicht sloeg, met een promillage van 1,9, stevig onder invloed was. Dit weet Omrpoep Brabant te vermelden naar aanleiding van het politieonderzoek.

Over de zuipschuit was al eerder die dag geklaagd dat ze haar kindje mishandelde in het park. Toen zij hem echter, buiten het park in de bushalte in zicht van de beveiligingscamera, nog eens (10x?) in het gezicht sloeg werd er melding van gedaan. De mishandelmama werd opgepakt en het vierjarig kindje in veiligheid gesteld.