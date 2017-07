Celstraf neven voor terroristische misdaden Redactie 11-07-2017 16:19 print

Twee neven (beiden uit 1994) die eind 2015 naar Turkije zijn gereisd om zich aan te sluiten bij de gewapende jihad, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Een van hen reisde naar Syrië door en sloot zich echt aan bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS), waar hij waarschijnlijk nog steeds meevecht. De man kreeg bij verstek zes jaar cel opgelegd door de rechtbank in Den Haag.

De andere neef keerde terug naar Nederland, om onduidelijk gebleven redenen. Hij kreeg toch anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank vindt bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan de voorbereiding van terroristische misdrijven. Het verhaal van de verdachte dat hij alleen maar op vakantie ging naar Turkije, gelooft de rechter niet.

Zo heeft de teruggekeerde neef voordat hij naar Turkije vertrok tickets geboekt, veel geld opgenomen en een afscheidsbericht op zijn telefoon achtergelaten. In dat bericht stond dat hij mee wilde gaan doen met een trainingskamp en op het pad van god martelaar wilde worden. Daarmee is volgens de rechter aangetoond dat ook deze neef naar het strijdgebied wilde gaan om zich bij IS aan te sluiten. Daarmee maakte hij zich schuldig aan de voorbereiding van terreurdaden.

De rechtbank hield bij de strafmaat wel rekening met het gegeven dat de man zelf besloot terug te keren.



