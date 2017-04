Boksen: uitverkocht Wembley voor Joshua tegen Klitschko Floris_Stempel 26-04-2017 16:34 print

Anthony Joshua verdedigt zaterdag in een volgepakt Wembley-stadion zijn wereldtitel IBF World Heavyweight tegen Wladimir Klitschko. De oud-kampioen uit Oekraïne probeert zijn titels weer terug te krijgen, nadat hij ze in 2015 af moest staan aan de Brit Tyson Fury. Op het spel staan, naast de IBF-titel, ook de WBF Super Championship en IBO Championship, aangezien Fury niet in staat is deze te verdedigen vanwege een slepende drugsverslaving.



Joshua (links) en Klitschko (Foto: Getty images)

Echt populair was Dr. Steelhammer nooit bij de boksfans. Niet zozeer vanwege zijn jarenlange dominantie bij de zwaargewichten, maar vooral door zijn saaie manier van boksen. Een echte puntenvechter die zijn tegenstander het liefst op afstand houdt met zijn lange armen in plaats van direct voor de knock-out te gaan. Klitschko is een meester in het uitputten van zijn tegenstanders, om daarna pas voor de knock-out te gaan.

Maar dat zal veranderen, volgens Klitschko. "Ik heb nu natuurlijk die titels niet meer en op één of andere manier voelt dat als een bevrijding. Ik voel me ontspannender. Voorheen was het vooral spanning om mijn titels niet kwijt te raken, ik was altijd erg verdedigend. Dat is nu heel anders en ik voel me fantastisch," aldus Klitschko in een interview met The Associated Press. "Nu heb ik niets meer om te verdedigen, dus nu ben ik de jager. Joshua heeft de titel en hij is mijn prooi. Ik zal me nu niet inhouden."



Joshua vs Klitschko promo (Bron: Youtube)

De minder ervaren kampioen heeft, ondanks dat hij slechts vier jaar professioneel bokst, een indrukwekkend staat van dienst. Joshua begon in 2013 als professioneel bokser en heeft in de afgelopen vier jaar achttien profpartijen gebokst. Al deze gevechten werden gewonnen door middel van knock-out. AJ heeft nooit meer dan zeven ronden per partij gevochten, sterker nog, hij heeft in totaal niet meer dan 42 ronden gevochten in zijn gehele carrière, het verbluffende equivalent van minder dan vier volledige bokspartijen. Precies een jaar geleden won hij de IBF World Heavyweight, een titel die hij tweemaal heeft verdedigd.

"Klitschko gaat ook knock-out," vertelde de zelfverzekerde Brit tegen het tijdschrift GQ. "Ik vermoed op een hele originele en onverwachte manier, waarschijnlijk via een counter ofzo. Het zal niet vroeg in de partij gebeuren, maar ik moet mijn moment uitkiezen. Klitschko is zeer lastig omver te krijgen, want hij is zo enorm ervaren, maar mij gaat het lukken."

In het contract van Joshua is een rematch-clausule opgenomen. Mocht de Brit verliezen, dan kan hij een rematch afdwingen. Klitschko heeft zo'n clausule niet. De winnaar van deze partij zal, na een eventuele rematch, het eerst op moeten nemen tegen de Cubaan Luis Ortiz. Ortiz is kampioen bij de WBA en de winnaar van dat gevecht zal de officiële onbetwiste wereldkampioen boksen worden.

De bokspartij tussen Joshua en Klitschko wordt live uitgezonden door RTL 7. RTL 7 Fight Night begint zaterdagavond om 22:00 uur.