Turkije heeft woensdag 803 mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep vorig jaar.

De actie richtte zich vooral op de Turkse politie en de meeste gearresteerden zijn dan ook politieagenten. Tegen zo'n duizend vermeende aanhangers van de beweging van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen was een arrestatiebevel uitgevaardigd.

Turkije ziet de in de Verenigde Staten wonende Gülen als het brein achter de couppoging in juli 2016. Ankara wil dat de VS Gülen uitlevert aan Turkije.



Turkije pakt honderden aanhangers Gülen op (Foto: ANP)