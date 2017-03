Jockey verzuimt paardenrace te winnen en wordt geschorst heywoodu 28-03-2017 10:04 print

Voor jockey James Ridley was het afgelopen weekeinde geen fijne dag bij de wedstrijden op de renbaan in Newbury. Tijdens de Hunters' Chase reed hij voor het eerst op Lookslikerainted, die al een jaar niet gelopen had, maar de outsider deed het fantastisch en was hard op weg naar de zege.

Met honderd meter te gaan dacht Ridley de finish echter gepasseerd te hebben en liet hij Lookslikerainted langzamer lopen. De twee achtervolgers konden hem zo nog voorbij snellen en Ridley en zijn paard hobbelden als derde over de streep. De amateurjockey gaf na afloop bij de jury aan dat het bordje voor een halve furlong - ongeveer honderd meter - hem in de war had gebracht en hij dacht dat het de finish was.

De jury leek hem niet geheel te geloven en besloot Ridley voor 28 dagen te schorsen voor het 'niet sportief afmaken van de race terwijl hij in winnende positie lag'. Overigens was Lookslikerainted zeker geen favoriet en dus vermoedelijk niet een paard waar de grote sommen geld op ingezet werden: je kreeg ruim dertig keer je inzet voor winst bij de bookmakers.

Ridley op Lookslikerainted (Bron: YouTube)