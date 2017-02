Vanuit Doha (Qatar) is zondagmorgen een vliegtuig vertrokken voor een non-stopvlucht naar Auckland in Nieuw-Zeeland. De lijnvlucht over 14.500 kilometer is de langste ooit, meldt Flightradar24.

De heenreis van de Boeing 777-200LR van Qatar Airways duurt 16 uur en 20 minuten. De terugreis duurt een uur en tien minuten langer, vanwege de wind. Je kunt de vlucht hier volgen.

Het record van de langste non-stoplijnvlucht stond tot nu toe op naam van Emirates. Die vliegt van Dubai naar Auckland. De vlucht is zo'n 300 kilometer korter.



Qatar Airways maakt langste lijnvlucht (Foto: ANP)