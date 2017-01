Familie Jackson niet blij met Joseph Fiennes

In navolging van vele fans van de King of Pop zijn ook familieleden van Michael Jackson niet blij met Joseph Fiennes. De acteur vertolkt Michael in een televisiefilm over de zanger. De eerste beelden die dinsdag werden vrijgegeven, zorgden voor verontwaardiging en woede.

Taj Jackson, een van de neefjes van Michael, reageerde woensdagavond via Twitter. "Hier heeft mijn familie helaas mee te maken", schreef de 3T-zanger in reactie op een van de vele verontwaardigde tweets over Fiennes als Michael. Taj twitterde ook dat hij de woorden niet kon vinden om 'het schaamteloze gebrek aan respect' te omschrijven.

@soledadobrien Unfortunately this is what my family has to deal with. No words could express the blatant disrespect. https://t.co/WKCiwOqPpN — Taj Jackson (@tajjackson3) 11 januari 2017

Ook Michael Jacksons dochter Paris heeft woedend gereageerd op de eerste beelden van Urban Myth. Een fansite van Michael vroeg Paris op Twitter om een reactie op de beelden. "Ik vind het ongelooflijk beledigend, en ik weet zeker dat veel anderen dat ook vinden. Ik vind het eerlijk gezegd om te kotsen", aldus de 18-jarige.

@TheMJCast i'm so incredibly offended by it, as i'm sure plenty of people are as well, and it honestly makes me want to vomit. — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 januari 2017



Paris vindt niet alleen dat haar vader wordt geschoffeerd, maar ook Elizabeth Taylor, die haar peettante was. "Het maakt me kwaad dat dit overduidelijk bedoeld is als belediging, niet alleen voor mijn vader, maar ook voor mijn peettante Liz."

@TheMJCast it angers me to see how obviously intentional it was for them to be this insulting, not just towards my father, but my godmother liz as well — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 januari 2017

In een derde tweet schrijft de tiener. "Waar is het respect? Ze hebben jarenlang met bloed, zweet en tranen jarenlang gewerkt om zulke bijzondere erfenissen na te laten. Een beschamend portret."

@TheMJCast where is the respect? they worked through blood sweat and tears for ages to create such profound and remarkable legacies. shameful portrayal — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 11 januari 2017

Over de keuze voor Fiennes is al langere tijd veel te doen. Fans van de King of Pop vonden het ongepast dat een blanke acteur de afro-Amerikaanse zanger vertolkt. Fiennes reageerde vorig jaar op de onvrede onder Michaels fans. "Jackson had wel een probleem met pigment. Hij kwam waarschijnlijk dichter bij mijn kleur dan zijn oorspronkelijke kleur."

De tv-film Elizabeth, Michael And Marlon gaat over een autoritje dat de King of Pop in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 gemaakt zou hebben met Elizabeth Taylor en Marlon Brando. Fans van Michael hebben opgeroepen tot een boycot van de film.



