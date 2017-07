Oranje Leeuwinnen verslaan Deense dames Redactie 20-07-2017 22:56 print

De Oranje Leeuwinnen hebben tegen de Deense dames ook hun tweede groepsduel op de EK gewonnen. De Scandinaviërs werden met 1-0 verslagen.

Op een uitverkocht Kasteel in Rotterdam waren het de Oranje Leeuwinnen die het initiatief grepen in de openingsfase. Dat mocht ook wel, want met een overwinning op Denemarken zou een grote stap worden gezet richting kwartfinales. Plaatsing voor die knock-outfase kon donderdag nog niet worden bewerkstelligd, doordat België eerder op de avond Noorwegen had verslagen.

In de eerste helft stelden de dames uit Denemarken helemaal niets voor. Eén moment was er, voor Pernille Monegaard-Harder. De spits van VfL Wolfsburg schoot, bij een kans die ze normaal gesproken nooit onbenut laat, op de handen van keepster Sari van Veenendaal. Twee minuten daarvoor was Daniëlle van de Donk aan de overkant gretig naar de grond gegaan in een duel met Nanna Christiansen. De arbiter trapte erin en wees naar de stap, waarna Sherida Spitse het buitenkansje benutte: 1-0.

Na rust kreeg Denemarken wat meer grip op Oranje. Sanne Troelsgaard-Nielsen uitte dat op wel heel wilde wijze met een harde tackle van achteren op Lieke Martens. Na even buiten de lijn te zijn geweest, kon de speelster van FC Barcelona de wedstrijd hervatten. Een aantal minuten later kreeg Troelsgaard te maken met karma, want bij een grote schietkans voor haar verdween de bal over het doel.

Troelsgaard kreeg hierna nog twee dikke kansen, maar bij de eerste kwam Van Veenendaal razendsnel uit haar doel en later stond de doelvrouw van Nederland opnieuw goed in de weg. Ook bij een kans van Monegaard-Harder trad Van Veenendaal uitstekend op, terwijl de ingevallen verdedigster Stephanie van der Gragt eveneens een doelpunt van Harder voorkwam. Martens, door die tackle van Troelsgaard niet helemaal meer fit, moest in het slotkwartier alsnog de strijd staken.

Denemarken had zo langzamerhand wel een doelpuntje verdiend, maar Nederland zocht natuurlijk naar de beslissing. Zonde was het dan ook toen Shanice van de Sanden de bal verspeelde na goed doorzette van Vivianne Miedema. Spitse schoot een vrije trap tegen een Deense aan.

Het spel bleef in de slotseconden heen en weer golven, maar Oranje wist alsnog de drie punten uit het vuur te slepen.