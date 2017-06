Van der Vaart: "Terug naar Nederland"

Rafael van der Vaart hoopt nog een jaar in Denemarken te voetballen bij FC Midtjylland, om daarna hoogstwaarschijnlijk terug te keren in Nederland.

FC Midtjylland gaf Van der Vaart een kans om zijn carrière in Denemarken nieuw leven in te blazen. De routinier komt regelmatig in opspraak, zoals afgelopen weekend na het bereiken van Europees voetbal.

De coach van Midtjylland kon er niet over uit dat Van der Vaart na de beslissende wedstrijd gelijk de kleedkamer opzocht. "Sterallures? Dat valt wel mee", zegt de voetballer tegen Bureau Sport.

"Ik heb nog nooit een vierde plek gevierd en dat was ik gisteren (donderdag, red.) ook niet van plan. Of ik het nog ga volhouden? Zolang ze me nog betalen, kom ik iedere dag. Ik blijf hier sowieso nog een jaar. Daarna is de kans groot dat ik weer naar Nederland kom."

Van der Vaart erkent dat het voor hem soms lastig is om zich op te laden voor een duel. "Hier speel je soms voor 800 man. Volgens mij houden ze hier niet van voetbal. Als je dan het Bernabeu ziet, dat mis je. Dan is het moeilijk om de motivatie te behouden."