Visser redt berenwelp van verdrinkingsdood heywoodu 25-05-2017 11:39 print

Een visser in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft onlangs een opmerkelijke 'vangst' gedaan. Brad Meck was aan het vissen op het Raystown Lake toen hij plotseling een 'object' richting zijn boot zag drijven.

"Ik dacht eerst dat het een boomstronk was", aldus Meck tegen WTAJ-TV. "Toen ik het op mij af zag komen dacht ik dat het misschien een bever of zoiets was. Vervolgens kwam het nog dichterbij en bedacht ik me ineens: 'verdomme, het is een berenwelpje!'", beschrijft hij de situatie.

Volgens Meck had het kleine beertje grote moeite om boven water te blijven en dus trok hij het diertje uit het meer en zette hij het naast zich in de boot. "Op het moment dat ik hem beet wilde pakken dacht ik nog 'Bijt me alsjeblieft niet!', maar hij was zo kalm als mogelijk en toonde geen enkel teken van vijandigheid."

Het beertje proestte wat water uit en bleef naast zijn redder zitten terwijl Meck naar de oever roeide. "Ik zag ongeveer welke kant hij op aan het zwemmen was en dacht dat de moeder misschien al naar de overkant was gezwommen, terwijl het welpje misschien niet kon volgen. Daarom ben ik die kant op geroeid en daar heb ik het dier achtergelaten."

De lokale natuurautoriteiten in Pennsylvania zijn overigens niet helemaal gelukkig met Meck's actie. Volgens hen moet men wilde dieren met rust laten en moeten zij gebeld worden om de zaak af te handelen. Daar werd op social media boos op gereageerd, want het duurt vaak schijnbaar nogal lang voor de autoriteiten op een telefoontje af komen.

"Hij had inderdaad beter de Game Commission kunnen bellen, zodat die vier uur later een dode welp uit het water konden trekken", klonk het sarcastisch. Volledig onlogisch is de gedachte van de autoriteiten overigens niet: niemand weet zeker dat de moeder inderdaad aan de andere kant van het meer was en als dat niet het geval was zou de toekomst van het welpje er wel eens slecht uit kunnen zien.

Het door de visser uit het water gehaalde beertje (Bron: YouTube)